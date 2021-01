Stiri pe aceeasi tema

- Un corp a fost gasit sub daramaturile provocate de o alunecare de teren in Norvegia, ridicand la patru numarul mortilor, au anuntat sambata autoritatile care continuau in cursul noptii operatiunile pentru a gasi sase disparuti, noteaza AFP. "Am descoperit o noua persoana moarta. Era in aceeasi zona…

- Grupul de Comunicare Strategica a raportat noile cifre cu privire la numprul de infectari de pe teritoriul Romaniei, inregistrate in ultimele 24 de ore. Potrivit acestora, 9.685 de noi cazuri au fost raportate la noi in țara.

- La fata locului au intervenit doua autospeciale de stins incendii, o autospeciala de descarcerare si un echipaj SMURD tip B2. Doua persoane au murit in urma unui incendiu care a izbucnit intr un apartament al unui bloc din Galati.O femeie de 60 de ani, intoxicata cu fum, a fost scoasa din locuinta in…

- Zece persoane au decedat in urma unui incendiu care a izbucnit sambata seara la sectia de Terapie Intensiva din incinta Spitalului Judetean din Piatra Neamt, fiind activat Planul Rosu de Interventie. Pompierii au intervenit cu cinci autospeciale de stingere si o autoscara. Purtatoarea de cuvant al ISU…

- Potrivit datelor oficiale, au fost consemnate si alte 129 de decese. Numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 12.919. Dintre acestea, 1.172 sunt internate la ATI. Distinct de cazurile nou confirmate, in urma retestarii pacientilor care erau deja pozitivi, 1.434 de persoane au fost reconfirmate…

- Conform autoritaților, in total, pana astazi, 6.681 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.In intervalul 27.10.2020 (10:00) – 28.10.2020 (10:00) au fost raportate 107 decese (60 barbați și 47 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din…

- ”Dintre acestea, 1 deces a fost inregistrat la categoria de varsta 0-9 ani, 1 deces la categoria de varsta 20-29 de ani, 1 deces la categoria de varsta 40-49 de ani, 4 decese la categoria 50-59 de ani, 11 decese la categoria de varsta 60-69 ani, 20 decese la categoria de varsta 70-79 ani și 15 decese…

- Testele efectuate la nivel național confirma 1.835 de infecții cu COVID-19, in ultimele 24 de ore, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. 56 de persoane au decedat. 13.770 de...