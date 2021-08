Noul aur negru în Orientul Mijlociu Producatorii de petrol din Orientul Mijlociu fac un mare pariu pe hidrogen, combustibilul curat care a generat mult interes pe tot globul de la debutul pandemiei Covid-19. Marile companii petroliere se pregatesc pentru o lume in care țițeiul nu mai este sursa dominanta de energie și incearca sa formeze noi economii și relații axate pe […] The post Noul aur negru in Orientul Mijlociu first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

