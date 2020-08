Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Sindicala Hermes, din invatamant superior si cercetare stiintifica, organizeaza miercuri un pichet de protest la Ministerul Educatiei si Cercetarii, cerand revocarea din functie a directorului general al IFIN-HH, Nicolae Zamfir, si demiterea secretarului de stat Dragos Ciuparu si a sefului…

- Ministrul Educației și Cercetarii, Monica Anisie, a declarat ca termenul in care cele 250.000 de tablete și laptopuri vor ajunge la elevii care nu au acces la tehnologia necesara desfașurarii orelor online este 10 septembrie. ”Ministerul Educatiei a elaborat caietul de sarcini si acolo avem ca termen…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat vineri, 3 iulie a.c., decretul privind promulgarea Legii pentru completarea Legii educatiei nationale nr. 1 2011 PL x 126 01.04.2020 . Propunerea legislativa vizeaza completarea art. 70 si a art.94 alin. 2 din Legea educatiei nationale nr.1 2011, cu modificarile…

- CARAS-SEVERIN – Parintii care vor sa-si trimita copiii pentru a participa la activitatile recreative din timpul vacantei de vara la asemenea unitati de invatamant prescolar de stat pot depune cereri! La nivelul Inspectoratului Școlar Județean Caraș-Severin au fost deja inregistrate aproximativ 30 de…

- Executivul a aprobat in ședința de astazi, 16 iunie, repartizarea sumei de 31.269.000 de lei din transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale, prevazuta in bugetul Ministerului Educației și Cercetarii pe anul 2020, pentru lucrari de amenajare a grupurilor sanitare și asigurarea cu utilitați…

- Avocatul Poporului recomanda Ministerului Educației și Ministerului Sanatații ca elevilor care dau BAC-ul sau Evalurea Naționala sa nu li se ia temperatura inainte de examen, potrivit unui document publicat pe site-ul instituției. Instituția Avocatului Poporului solicita ca limita de 37,3 grade sa fie…

- Reprezentantii USLIP spun ca Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul Sanatatii dau dovada de iresponsabilitate aducandu-i pe elevi la scoala. Reactia vine dupa ce un baiat de clasa a VIII-a a fost infectat cu COVID-19. Redam comunicatul USLIP: "Iresponsabilitatea MEC si MS nu poate fi tolerata!…

- Un nou Ordin al Ministerului Educației și Cercetarii și Ministerului Sanatații a fost publicat in Monitorul Oficial și a intrat in vigoare, cu modificari ale regulilor inițial anunțate privind revenirea elevilor in școli și licee pentru pregatire și examene, dar și a studenților. Limita de 10 persoane…