- Premierul Ludovic Orban și membrii guvernului au participat, joi, la reuniunea presedintiei Grupului PPE - „Solidari pentru redresarea Europei”. Printre altele, s-a vorbit și despre alegerile parlamentare și locale, dar și despre inceperea noului an școlar.In ceea ce privește alegerile parlamentare,…

- Rusia a depasit marti pragul de un milion de contaminari cu noul coronavirus, in timp ce se redeschid scolile in urma implementarii unor noi masuri de securitate obligatorii impotriva COVID-19, relateaza Reuters.

- Anul școlar 2020 - 2021 incepe in 14 septembrie, fiind luate in calcul trei scenarii - roșu, galben și verde - in funcție de situația epidemiologica. Certitudinea pe care o avem in momentul acesta este ca scoala va incepe pe data de 14 septembrie pentru elevii din invatamantul preuniversitar.…

- PSD cere Guvernului PNL sa faca „tot posibilul” ca anul scolar sa inceapa in siguranta, spunand ca educatia online este „imposibila” in multe zone si, chiar daca se poate desfasura, studii „solide” arata „cat de complexe si grave sunt urmarile asupra copiilor”. „Copiii trebuie sa mearga la #școala,…

- Mortalitatea s-a dublat in Italia in raport cu media precedenților cinci ani in perioada cea mai grava a pandemiei de Covid-19, luna martie, potrivit unui studiu publicat luni și care arata cat de subestimate au fost estimarile inițiale ale mortalitații legate de virus, scrie AFP.Potrivit sursei citate,…

- Jandarmii au aplicat amenzi și au dat un comunicat Un protest la care participa persoane care reclama abuzuri ale autoritatilor in legatura gestionarea pandemiei de coronavirus are loc, duminica, in Piata Victoriei. Oamenii protesteaza fata de”dictatura sanitara” si cei mai multi nu poarta masti de…

- "Aceste date ne spun ca situația este inca intr-o dinamica crescatoare, nu este sub control. Apar focare, dar exista și transmitere comunitara foarte importanta. Sunt zone mai afectate in acest moment, dar asta nu inseamna ca celelalte sunt scutite, pot și ele oricand sa inceapa sa aiba mai multe…

- Medicul spune ca spitalul pe care-l conduce a fost primul spital care a impus purtarea maștii inca din luna februarie, a organizat o secție speciala pentru pacienții cu COVID si zonele-tampon pentru fiecare secție. In plus, conducerea spitalului a depus eforturi sustinute pentru atargerea de sponsori.…