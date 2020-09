Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a spus, duminica, dupa ce Dacian Cioloș a cerut demisia ministrului Educației, ca solicitarea sa este un demers politic și i-a reamintit ca Monica Anisie a fost secretar de stat în timpul guvernarii Cioloș. ”Atunci a fost buna și acum nu mai e?”, a întrebat…

- Premierul Ludovic Orban a spus, duminica, la Calarași, ca solicitarea lui Dacian Cioloș de demitere a ministrului Educației este un demers poliitc. „Doamna Anisie a fost secretar de stat in timpul guvernarii Cioloș. Atunci a fost buna și acum nu mai e?”, intreba Orban, potrivit Mediafax.

- PSD, prin vocea lui Vasile Dincu, care este președintele Consiliului Național al partidului, ii cere lui Ludovic Orban sa o demita Monica Anisie, deoarece nu ar fi gestionat bine masurile pentru inceperea noului an școlar. Dincu cere „capul” lui Anisie, dupa ce aceasta a declarat ca nu mai ințelege…

- PSD ii cere premierului Ludovic Orban sa o demita pe Monica Anisie din funcția de ministru al Educatiei si Cercetarii, a anuntat duminica presedintele Consiliului National al social-democraților, Vasile Dincu, potrivit Agerpres. Acesta spune ca anul scolar incepe sub semnul incertitudinii si al unei…

- Intr-o postare pe rețelele sociale, Dacian Cioloș, președintele USR PLUS, ii cere demisia de onoare ministrului educației, Monica Anisie, din cauza haosului legat de inceperea noului an școlar și ataca guvernul codus de premierul Ludovic Orban, ”incompetent in chestiunea deschiderii unitaților de invațamant”.Fostul…

- Liderul TSD, deputatul Bogdan Cojocaru, sustine ca ministrul Educatiei, Monica Anisie, ar trebui sa-si dea demisia, acuzand-o ca este responsabila de ”harababura” legata de inceperea noului an scolar.”E greu de imaginat asa ceva. Se reiau cursurile, dar nimeni nu stie exact ce se va intampla.…

- Liderul TSD, deputatul Bogdan Cojocaru, sustine ca ministrul Monica Anisie este responsabilul nr. 1 de harababura cu inceperea anului scolar si considera ca sefa de la Educatie ar trebui sa-si depuna mandatul. "E greu de imaginat asa ceva. Se reiau cursurile, dar nimeni nu stie exact ce se va intampla.…

- Ministrul educatiei, Monica Anisie, afirma ca nu stie in prezent daca scolile vor incepe doar online de la 14 septembrie, posibilitatea evocata in urma cu doua zile de premierul Ludovic Orban. Monica Anisie a precizat ca astazi vor demara procedurile in urma carora scolile insele vor decide forma sub…