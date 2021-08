Noul an școlar: Ce se va întâmpla la apariția unui caz de COVID-19 într-o clasă Noul an școlar: Ce se va intampla la apariția unui caz de COVID-19 intr-o clasa Noul an școlar: Ce se va intampla la apariția unui caz de COVID-19 intr-o clasa Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, a explicat ca odata cu apariția unui caz de COVID-19 intr-o clasa, toți elevii acelei clar vor trece in format online, daca nu iși dau acordul pentru a fi testați. Cimpeanu a explicat, marți, intr-o conferința de presa, ce se intampla la apariția primului caz de COVID-19 intr-o clasa. In cazul apariției unei imbolnaviri intr-o clasa, pentru ca totul va fi judecat la nivel de clasa, și nu de unitate de… Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

