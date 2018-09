Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 2,9 milioane de elevi incep luni scoala in intreaga tara. Anul scolar are 34 de saptamana si se va incheia in 14 iunie 2019, dupa 168 de zile lucratoare. Potrivit statisticilor, aproape 3.900 de unitati nu au autorizatie sanitara de functionare, iar 20 la suta dintre cladirile in care vor…

- Prima zi de scoala reprezinta, pentru parinti si copii deopotriva, una dintre cele mai emotionante zile. Asteptat, de cele mai multe ori, cu nerabdare de catre copii, inceputul unui nou an scolar vine pentru parintii lor cu grija suplimentara a achizitiei rechizitelor.

- 3.892 de scoli si gradinite nu au autorizatie privind securitatea la incendiu, anunta Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), cu trei zile inainte de inceperea noului an scolar. Mii de elevi vor merge in cladiri in care nu exista apa potabila iar clasele au mucegai.

- Senatorii au decis, in ședința de plen de miercuri, cu unanimitate de voturi, ca luni, 10 septembrie, sa lucreze in teritoriu, pentru a participa la deschiderea anului școlar, scrie Mediafax."Este deschiderea anului scolar, parlamentarii vor fi prezenti in teritoriu la aceste activitati. Am…

- CHIȘINAU, 17 aug — Sputnik. A ramas mai puțin de o luna pâna la începutul unui nou an de studii. Și așa cum 1 septembrie nu trebuie sa-i prinda nepregatiți pe elevii, parinții au început deja sa le cumpere rechizite, haine și ghiozdane. Aceștia se plâng ca vânzatorii…

- CHIȘINAU, 14 aug — Sputnik. A ramas mai puțin de o luna pâna la începutul unui nou an de studii. Și așa cum 1 septembrie nu trebuie sa-i prinda nepregatiți pe elevii, parinții au început deja sa le cumpere rechizite, haine și ghiozdane. Aceștia se plâng ca vânzatorii…

- In cadrul unui raport privind infracțiunile comise in mediul școlar preuniversitar, in județul Arad, in anul școlar 2017-2018, Inspectoratul de Poliție Județean Arad prezinta situația forțelor de ordine care au patrulat in zonele instituțiilor de invațamant, dar și numarul de infracțiuni comise in școli…

- Tenismanul Horia Tecau, numarul 15 in clasamentul mondial de dublu, ambasador national pentru UNICEF in Romania, a vizitat marti doua comunitati din judetul Bacau in cadrul proiectului UNICEF Servicii Comunitare pentru Copii, potrivit unui comunicat remis AGERPRES. Tecau s-a intalnit cu primarul localitatii…