IPJ Iasi: Update Perchezitii SIC proxenetism

Nr. 110.228 din 13 ianuarie 2022 UPDATE PERCHEZITII INTR UN DOSAR PENAL DE PROXENETISM La data de 12 ianuarie a.c., politistii Serviciului de Investigatii Criminale Iasi au efectuat 7 perchezitii domiciliare, in municipiul Iasi si in comunele Ciurea, Trifesti si Letcani, in cadrul unui dosar penal intocmit sub… [citeste mai departe]