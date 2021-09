Stiri pe aceeasi tema

- Noul ambasador al Uniunii Europene in țara noastra, Janis Mazeiks, care l-a inlocuit pe Peter Michalko, a ajuns, astazi, la Chișinau. Inainte ca bordul avionului in care se afal sa decoleze, de pe aeroportul din Riga, acesta a facut o postare pe pagina sa de Facebook, in care iși exprima speranța ca…

- Noul ambasador al Uniunii Europene in Republica Moldova, Janis Mazeiks, va ajunge cel mai probail astazi la Chișinau. Oficialul european a publicat pe pagina sa de Facebook o fotografie din aeroportul de la Riga și un mesaj in care menționeaza ca pornește spre țara noastra. „Dupa 26 de ani in serviciul…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, l-a primit, miercuri, la sediul MAE, pe presedintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, context in care cei doi oficiali au subliniat interesul comun pentru "conectarea stransa si ireversibila a Republicii Moldova la spatiul european, prin…

- Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a participat vineri, 27 august 2021, la Chișinau, la manifestarile dedicate aniversarii a 30 de ani de la declararea independenței Republicii Moldova. In cadrul intrevederii bilaterale cu Președintele Republicii…

- Potrivit unui comunicat al MAE, Bogdan Aurescu este primul oficial al Uniunii Europene ce viziteaza Republica Moldova dupa alegerile anticipate din 11 iulie 2021.Programul de la Chișinau al ministrului roman de externe va include o intrevedere cu Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, precum și…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, va face vineri o vizita oficiala la Chișinau, care va cuprinde o intrevedere cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu. Bogdan Aurescu este primul oficial al Uniunii Europene care viziteaza Republica Moldova dupa alegerile anticipate din 11 iulie.

- Miercuri, președintele american Joe Biden a anunțat o lista lunga de 11 nominalizari pentru diverse funcții importante ale administrației sale. Kent Doyle Logsdon va fi noul ambasador al SUA in Republica Moldova. Nominalizarea pentru Chișinau a unui diplomat de cariera in SUA și cu extrem de mare plaja…

- Inaltul reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate / vicepreședinte al Comisiei Europene, Josep Borrell, a anunțat, vineri, numirea lui Janis Mazeiks in functia de șef al delegației Uniunii Europene in Republica Moldova.