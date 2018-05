Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german, Angela Merkel, se întâlneste astazi, 27 aprilie, la Washington cu presedintele american, Donald Trump. Una dintre cele mai importante teme care vor fi discutate priveste posibila retragere americana din acordul nuclear cu Iranul. Ca si Franta, Germania…

- Vicepresedintele american, Mike Pence, a parasit prematur ceremonia de inaugurare a Summitului Americilor si s-a intors la hotelul sau din Lima, in timp ce presa specula cu privire la un posibil anunt legat de Siria, transmite EFE. Pence , care urma sa participe la ceremonia de inaugurare si apoi…

- Presedintele american Donald Trump l-a numit vineri 'mincinos' pe James Comey, pe care l-a destituit in mai 2017 de la conducerea Biroului Federal de Investigatii (FBI) si care va publica saptamana viitoare o carte in care il critica dur pe actualul lider de la Casa Alba. ''James Comey a organizat…

- Germania desfașoara o politica greșita atunci cand negociaza cu Rusia construcția conductei de gaz „Nord Stream-2“, in timp ce cheltuielile pentru aparare sunt sub 1% din PIB, a declarat președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, in timpul unei intalniri cu liderii statelor baltice la Washington,…

- Presedintele american Donald Trump l-a demis pe David Shulkin, secretarul SUA pentru Veterani, in locul acestuia nominalizandu-l pe amiralul Ronny Jackson, medicul personal al liderului de la Casa Alba, informeaza site-ul postului France 24.

- Donald Trump a facut o noua mutare soc. Liderul de la Casa Alba l-a numit pe Jonh Bolton intr-o functie-cheie. Donald Trump, a anuntat joi, intr-un mesaj pe Twitter, inlocuirea consilierului sau pe probleme de securitate nationala, H.R. McMaster, cu ultraconservatorul John Bolton, fost ambasador…

- Vicepresedintele american, Mike Pence, era dispus sa aiba o intalnire cu o delegatie de oficiali cu rang inalt nord-coreeni in paralel cu Jocurile Olimpice de iarna din Coreea de Sud, dar aceasta "scurta intalnire" a fost anulata de Phenian "in ultimul moment", a facut cunoscut marti Departamentul…