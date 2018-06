Noul ambasador al SUA din Ungaria, omul de afaceri David B. Cornstein, va sosi la Budapesta pe 22 iunie

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al Statelor Unite, Bill Clinton, și-a publicat prima carte de ficțiune ”The President is Missing” (Presedintele lipseste), scrisa impreuna cu celebrul autor american James Patterson, scrie BBCNews. Scrisa la patru maini impreuna cu reputatul autor James Patterson, cartea are ca subiect…

- Presedintele SUA Donald Trump se va intalni cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un, pe 12 iunie la Singapore. Trump a facut anuntul dupa o intrevedere cu un inalt oficial nord-coreean. “Nu vom semna nimic la intalnirea din Singapore”, a precizat Trump, conform News.ro , adaugand insa ca atunci va incepe…

- Steve Bannon, fostul strateg general al lui Donald Trump, a sosit la Budapesta pentru a sustine un discurs la invitația mai multor grupuri care sunt de partea prim-ministrului Viktor Orban, si al carui partid Fidesz este impotriva imigrației.

- O noua infrangere in justitie pentru presedintele Statelor Unite, Donald Trump. Un judecator din New York a decis ca liderul de la Casa Alba incalca prima lege in stat, Constitutia, atunci cand le blocheaza accesul la contul lui de Twitter celor care il critica.

- Un șofer roman a filmat accidentul din Ungaria , in care alți noua conaționali și-au pierdut viața. Barbatul a trecut prin locul in care a avut loc tragedia, dupa doar cateva momente. “Asta-i de la noi din zona”, se aude barbatul cum spune pe inregistrare, in timp ce filmeaza vehiculele complet distruse. …

- Fostul medic din New York al lui Donald Trump a declarat marti ca presedintele american a dictat personal in 2015 un certificat medical prezentandu-l pe cel care nu era inca candidat la investitura republicana ca fiind cel 'mai sanatos individ' care ar putea deveni intr-o buna zi presedintele…

- Miliardarul si filantropul american Michael Bloomberg, fost primar al orasului New York, s-a angajat duminica sa doneze 4,5 milioane de dolari pentru a sprijini astfel Statele Unite sa isi indeplineasca angajamentele luate in cadrul Acordului pentru clima de la Paris, in pofida deciziei presedintelui…