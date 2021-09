Stiri pe aceeasi tema

- Istoricul iesean Andrei Muraru a fost acreditat oficial de Casa Alba ca ambasador al Romaniei in SUA. "Am fost onorat sa primesc scrisoarea Presedintelui Joe Biden, prin care sunt oficial acreditat, cu drepturi depline, ca ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in SUA. Voi lucra neobosit…

- Fostul ambasador al Statelor Unite la Chișinau, Dereck J. Hogan, numit de curand in conducerea Departamentului de Stat, a avut o intrevedere cu Andrei Muraru, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Romaniei in Statele Unite ale Americii. Muraru i-a urat succes lui Hogan in noua poziție.…

- Autoritatile americane s-au angajat luni sa revizuiasca documentele din ancheta privind atacurile din 11 septembrie 2001 care ar putea fi declasificate, o cerere recurenta a unor familii, care îi reproseaza presedintelui american Joe Biden ca nu îsi tine promisiunile de transparenta în…

- Locuitorii Moscovei nu mai trebuie sa poarte manusi in spatiile publice, dupa ce aceasta masura ignorata pe scara larga si impusa in urma cu un an si jumatate a fost ridicata vineri, relateaza dpa. Cu toate acestea, va fi necesara protectia gurii si a nasului. Masura care s-a aplicat in autobuze,…

- Infern in Sardinia din cauza incendiilor de vegetație! Mii de oamenii au fost nevoiți sa iși paraseasca locuințele doar pentru a scapa cu viața din flacarile mistuitoare care distrug tot ce le sta in cale. Autoritațile au cerut ajutorul țarilor vecine, sute de pompieri mobilizandu-se dupa ce 1200 de…

- Vom scapa de ambrozie in acest an. Este promisiunea autoritaților municipale, care spun ca vor interveni unde este nevoie și „nu o vor lasa sa infloreasca”. Subiectul a fost discutat in cadrul ședinței Primariei Chișinau. „Ținem sub control și intervenim. Noi nu o sa-i dam voie sa infloreasca. Pe parcusul…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat miercuri decretele pentru eliberarea din funcția de consilier prezidențial a lui Andrei Muraru și pentru acreditarea acestuia ca ambasador al Romaniei in Statele Unite ale Americii, anunța Administrația Prezidențiala printr-un comunicat de presa Andrei Muraru are…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretele privind eliberarea din functia de consilier prezidential a lui Andrei Muraru si acreditarea acestuia in calitate de ambasador al Romaniei in SUA, a anuntat Administratia Prezidentiala. Consilierul prezidential Andrei Muraru a fost…