Noul ambasador al Germaniei în România, Peer Gebauer, şi-a început mandatul ”Ambasadorul Dr. Peer Gebauer i-a prezentat astazi presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, scrisoarea de acreditare semnata de presedintele federal Frank-Walter Steinmeier, preluand astfel, in mod oficial, mandatul sau de nou ambasador al Republicii Federale Germania in Romania”, a informat ambasada. Cu aceasta ocazie, ambasadorul a evidentiat dorinta de aprofundare a cooperarii dintre Germania si Romania in toate domeniile de interes comun. „Romania este un partener foarte important al Germaniei. Acest lucru este demonstrat de densitatea impresionanta a relatiilor bilaterale sub aspect politic,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

