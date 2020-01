Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 8 februarie 2020, la Arenele Romane din București (cort incalzit), cei de la The Mono Jacks vor lansa noul lor album de studio intitulat Gloria! Formații invitate – byron și Rockabella. Accesul publicului in incinta Arenelor Romane se va face incepand cu ora 19:00. Biletele de intrare se gasesc…

- „Gloria” este primul single de pe noul album de studio al trupei The Mono Jacks. Noul cantec da și numele albumului care se va lansa printr-un concert la București sambata, 8 februarie 2020, la Arenele Romane din București (cort incalzit). „Una dintre primele piese la care am lucrat este Gloria, care…

- Doua creații devenite legendare, "Concertul nr. 5 pentru pian si orchestra - Imperialul" și "Simfonia nr. 3 - Eroica", dirijate de Tiberiu Soare, vor fi prezentate pe 15 ianuarie la Sala Radio din București, pentru a inaugura Anul internațional Beethoven, potrivit unui comunicat remis MEDIAFAX.2020…

- Un concert de lansare a noului album al trupei Robin and the Backstabbers, "Vladivostok", va avea loc sambata, la Arenele Romane, 2% din banii stransi din vanzarea biletelor urmand a fi donati pentru paduri. "De la capatul orasului, de la capatul oceanului, de la marginea pamantului vine Vladivostok…

- Concertele pe care Lara Fabian ar fi trebuit sa le sustina luni si marti la Bucuresti au fost reprogramate pentru data de 3 februarie 2020, informeaza organizatorii intr-un comunicat de presa. "Concertul din data de 18 noiembrie de la Sala Palatului se reprogrameaza pe data de 3 februarie…

- Primul serviciu romanesc de inchiriere de masini direct de la proprietar catre client - perpetoo.com, a fost lansat oficial, acesta fiind disponibil in prezent in Bucuresti, Cluj, Iasi si Timisoara si urmeaza sa fie disponibil in viitor in Brasov,...

- De la capatul orașului, de la capatul oceanului, de la marginea pamantului vine Vladivostok 2 – noul cantec Robin and the Backstabbers. Cu un videoclip meșterit de Barna Nemethi, Vladivostok 2 aduce cu el zvonul noului album – Bacovia Overdrive vol. III Vladivostok – ce va fi lansat pe 30 noiembrie…

- La finalul acestei saptamani, Roger Hodgson, fondatorul trupei Supertramp, concerteaza pentru prima oara in Romania. Artistul aduce pe scena Salii Radio cele mai cunoscute hituri ale trupei care l-a consacrat.