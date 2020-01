Stiri pe aceeasi tema

- Rihanna e gata de Valentine’s Day. Vedeta a pozat pentru noua ei colecție Savage X Fenty și a publicat imaginile pe contul de Instagram. Vedeta din Barbados, in varsta de 31 de ani, continua sa ne ofere totul, cu excepția unui album, desigur. Asta pentru ca Rihanna nu a mai lansat un material discografic…

- Justin Bieber a fost diagnosticat cu boala Lyme și a declarat ca detaliile despre lupta sa vor fi aflate din documentarul ‘Justin Bieber: Seasons’, care fi difuzat de YouTube, informeaza contactmusic.com. Cantarețul de 25 de ani a dezvaluit pe Instagram, miercuri, ca sufera de aceasta boala, care este…

- Justin Bieber a lansat vineri un nou single solo, primul din ultimii cinci ani, o piesa cu influente RnB intitulata ''Yummy'', informeaza Press Association. Starul pop nascut in Canada, in varsta de 25 de ani, a anuntat lansarea single-ului in Ajunul Craciunului, intr-un…

- Justin Bieber a intrat in noul an cu peste 20 de milioane de dolari dupa ce a semnat un contract cu platforma online YouTube, pentru lansarea unui documentar despre crearea noului sau album, potrivit Mediafax.Documentarul "Justin Bieber: Seasons" va fi lansat pe 27 ianuarie și va avea 10 episoade. Filmul…

- Banca Nationala a Romaniei isi extinde prezenta in mediul online prin lansarea oficiala a contului de Instagram, conform unui comunicat remis, luni, AGERPRES. "Prin dezvoltarea continua a portofoliului de instrumente digitale de comunicare, Banca Nationala a Romaniei urmareste atragerea unor noi segmente…

- Jennifer Aniston le-a multumit fanilor dupa ce a ajuns la 20 de milioane de urmaritori pe Instagram - la putin peste o luna dupa ce si-a facut cont pe aceasta platforma de socializare, informeaza marti Press Association. Actrita s-a bucurat de un inceput de viata record pe Instagram, contul sau fiind…

- Este plin de idei, creeaza conținut pe banda rulanta, devenind cunoscut și in lumea mondena, iar acum Selly a lansat o provocare alaturi de Dorian Popa, scrie protv.ro. Cei doi vloggeri au facut un pariu - daca Selly nu va lua examenul auto, va deveni "servitorul" lui Dorian Popa și invers. Citeste…

- Cantaretul britanic Harry Styles, devenit celebru ca membru al grupului One Direction, a anuntat lansarea in luna decembrie a celui de-al doilea album solo, intitulat „Fine Line”, potrivit news.ro.Albumul urmeaza sa apara pe 13 decembrie, a anuntat artistul pe conturile de Instagram si Twitter.…