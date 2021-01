Noul agent 007: Simon din Bridgerton sau o femeie?

Stiri pe aceeasi tema

- Actrita si cantareata americana Jennifer Lopez va juca rolul unui agent FBI in filmul ''The Cipher'', o adaptare pentru micile ecrane a cartii cu acelasi nume a scriitoarei Isabella Maldonado, informeaza joi presa de specialitate de la Hollywood, preluata de EFE. In acest film care va…

- Lashana Lynch a fost confirmata in rolul noului agent 007, producand un val de ura, din cauza caruia spune ca a fost nevoita sa-si inchida conturile de social media.Cunoscuta din rolul Mariei Rambeau din pelicula de anul trecut Captain Marvel, Lashana Lynch este probabil varianta la care nimeni…

- Noul agent 007 va fi o femeie de culoare, iar cea care va interpreta rolul se numește Lashana Lynch. Iata ce spune actrița despre rol, dar și despre opiniile fanilor seriei. Luni de zile s-a vorbit despre cine va primi rolul agentului 007 in faimoasa serie James Bond. Acum este insa oficial. Urmatorul…

- Lashana Lynch a fost confirmata in rolul noului agent 007, producand un val de ura, din cauza caruia spune ca a fost nevoita sa-si inchida conturile de social media. Cu ce se confrunta ea acum?

- Noul agent 007 din seria James Bond va fi femeie de culoare In iulie 2019 au aparut pentru prima data zvonuri conform carora o femeie de culoare va juca rolul noului agent 007 din seria James Bond. Este vorba despre actrița Lashana Lynch, cunoscuta publicului din seria Captain Marvel. Au fost zvonuri…

- Sir Sean Connery a murit la varsta de 90 de ani a anunțat BBC. Actorul scoțian a fost foarte cunoscut pentru rolul James Bond, fiind primul care a adus rolul pe marele ecran și a aparut in șapte dintre...

- Actrita si artista Margaret Nolan, care a avut un rol memorabil in filmul clasic din 1964 "Goldfinger" din seria "James Bond", a murit la varsta de 76 de ani, relateaza dpa. Moartea actritei a fost anuntata duminica seara de regizorul Edgar Wright, care a lucrat recent cu Nolan la filmul…