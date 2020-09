Stiri pe aceeasi tema

- Noul aeroport international din Berlin (Berlin Brandenburg Airport - BER) va fi inaugurat in data de 31 octombrie 2020, cu noua ani mai tarziu si costuri mult superioare estimarilor initiale, a anuntat marti directorul general al acestui proiect, Engelbert Luetke Daldrup. "La data de 31 octombrie 2020,…

- Victor Ponta, președintele PRO Romania, umilința maxima la adresa președintelui Klaus Iohannis dupa inaugrurarea metroului Drumul Taberei. Victor Ponta a declarat la Oradea, la intalnirea cu candidatii bihoreni, ca ar vrea ca si presedintele Klaus Iohannis sa inceapa un proiect major ca sa aiba si el…

- Președintele Klaus Iohannis, premierul Ludovic Orban, ministrul Transporturilor, Lucian Bode, conducerea Metrorex, precum și alți oficiali au inaugurat 7 kilometri de metrou in fața presei ținuta timp de o ora inghesuita intr-un țarc, fara nicio regula de distanțare fizica. La ora 12, alaiul politicienilor…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut, marți, o declarație de presa la darea in folosința a magistralei de metrou M5 (Eroilor – Drumul Taberei). „Este o mare realizare, trebuie sa recunoaștem acest lucru, este cert, dupa Revoluție, cea mai mare realizare de acest tip, de tip metrou, din Romania”,…

- Președintele Klaus Iohannis și premierul Ludovic Orban au inaugurat astazi linia de metrou M5 Eroilor – Drumul Taberei. Darea acestei magistrale in folosința trebuia de mult data in folosința dar a tot fost amanata din diferite motive. Nici acum lucrarile nu sunt in totalitate finalizate, dar autoritațile…

- Dupa aproape noua ani de așteptare, timp in care s-au omenirea a cunoscut o serie de evenimente marcante, locuitorii cartierului Drumul Taberei au și ei parte, in sfarșit, de un vis implinit. Ii viziteaza Klaus Iohannis, insuși președintele țarii, care vine sa taie panglica la inaugurarea Magistralei…

- Laboratorul de Medicina Nucleara al Spitalului Judetean de Urgenta Suceava a fost inaugurat, astazi, o investitie in valoare de 10 milioane de lei. Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a explicat ca noul laborator dispune de un aparat PET-CT, cel mai modern dispozitiv care evidentiaza…

