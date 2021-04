Stiri pe aceeasi tema

- Primul subiect discutat marți a fost procedura de revocare a miniștrilor, PNL fiind de acord cu solicitarea USR-PLUS de consultare a premierului cu liderii partidelor, atunci cand are in vedere o asemenea masura. NOUL ACORD AL COALIȚIEI DE GUVERNARE Coaliția funcționeaza pe principiul solidaritații…

- Ședința coaliției de guvernare in care se vor negocia pozițiile PNL și USR-PLUS pe scandalul demiterii lui Vlad Voiculescu de la ministerul Sanatații a inceput puțin dupa ora 17. PNL a declarat ca il susține pe premierul Flroin Cițu, USR-PLUS cere schimbarea acestuia din fruntea Guvernului. Potrivit…

- Presedintele Klaus Iohannis i-a convocat, joi, la discutii pe liderii formatiunilor din Coalitiei de guvernare, pentru a media scandalul urias dintre PNL si USRPLUS in urma demiterii ministrului Vlad Voiculescu si a secretarului de stat Andreea Moldovan de catre premierul Florin Citu, au declarat surse…

- Mihai Gadea a prezentat, la Antena 3, un document exploziv, protocolul care prevede noile reguli privind inmormantarile in cazurile celor infectați cu COVID, convenit de toate cultele religioase și reprezentanții Guvernului Romaniei. Noile norme, care permit inmormantarile creștinești cu tot ritualul,…

- Mihai Gadea a prezentat, in emisiunea de miercuri seara, un sondaj exploziv al Sociopol, in ceea ce privește increderea romanilor in premierii Romaniei din ultimii ani. Actualul premier, Florin Cițu, se afla in sondaje la foarte mica distanța de Viorica Dancila, adica pe ultimele locuri. Printre cei…

- Coaliția de guvernare nu s-a ințeles nici luni pe nominalizarea funcțiilor de conducere pentru televiziunea și radioul de stat, dupa ce, saptamanile trecute, convenisera sa dubleze aceste funcții, ca fiecare partid sa poata nominaliza pe cineva. La ședința de luni, 22 martie, ar fi trebuit ca membrii…

- Florin Roman, liderul deputaților PNL, il ataca dur pe ministrul Economiei, Claudiu Nasui, de la USR-PLUS, spunand ca și-așa “apele dau in clocot in coaliția de guvernare”. Roman susține ca ministrul Nasui știe sa iși faca doar imagine pe facebook, dar acțiunile sale nu arata deloc masurile de care…

- Klaus Iohannis are o intalnire cu membrii coaliției de guvernare la Vila Lac, marți la ora 17. Președintele vrea sa discute cu șefii partidelor despre prioritațile legislative pe care le au in vedere pentru saptamana viitoare, cand incepe sesiunea parlamentara in noul format al Parlamentului. La intalnirea…