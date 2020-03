Stiri pe aceeasi tema

- Un al doilea angajat al Jandarmeriei Bucuresti a fost confirmat cu COVID-19, dupa ce ar fi luat virusul de la o ruda. Jandarmeria a anuntat ca s-au luat masuri pentru izolarea lui si a celor care au intrat in contact cu el. Referitor la primul jandarm confirmat cu coronavirus, institutia a precizat…

- A fost confirmat al paisprezecelea deces al unei persoane infectate cu coronavirus, in Romamia, miercuri, 25 martie. “Este vorba despre un barbat de 52 ani internat in Spitalul Clinic Județean de Urgența Suceava care a fost confirmat pozitiv la COVID 19 in data de 23 martie 2020 și care a decedat in…

- Testele moleculare efectuate in cazul barbatului de 31 de ani din municipiul Vaslui, spitalizat pe 19 martie cu suspiciune de imbolnavire cu noul coronavirus, au confirmat ca barbatul este infectat cu COVID-19.

- O femeie gravida, in varsta de 21 ani, este cel de-al treilea caz din județul Olt testat pozitiv pentru Covid-19. Femeia s-a intors din Anglia și se afla in autoizolare la domiciliu- In aceasta dimineata a primit rezultatul pozitiv pentru Covid-19 si s-a impus preluarea acesteia și transportarea la…

- Premierul in exercitiu Ludovic Orban a declarat ca senatorul PNL Vergil Chitac a fost testat pozitiv cu coronavirus. Conducerea partidului va fi testata pentru COVID-19. “Ma voi izola la Vila Lac 1″, a declarat Orban. In plus, ministrii vor intra in izolare. “Toti senatorii intra in izolare. Vergil…

- Barbatul de 32 de ani, din Iași, confirmat miercuri cu noul COVID-19, este polițist de frontiera, au declarat autoritațile locale, și este posibil ca el sa fi calatorit in interes de serviciu in Varșovia,...

- Inca un nou caz de coronavirus a fost confirmat in Romania, bilanțul victimelor rapuse de virusul ucigaș din China a ajuns la 15. O femeie din Mureș, in varsta de 70 de ani, a fost infectata cu Covid-19.

- A fost confirmat al cincilea caz de coronavirus in Romania. Pacientul are 16 ani si este nepotul barbatului din Timisoara diagnosticat marti cu Covid-19. 35 de persoane pentru care se efectueaza verificari pentru a depista daca au contactat virusul COVID – 19 (coronavirus). Alte 10.094 de persoane sunt…