- Mittens a devenit atracția orașului. Este o pisica dornica de libertate, care poate fi intalnita in cafenele, biblioteci, universitati, magazine, curți, dar si in alte locuri publice. Anul acesta a primit cheia orasului Wellington.

- Pisica si premierul sunt prezenti pe primele locuri ale listei candidatilor, care ramane deschisa pana la 31 august, au confirmat organizatorii acestui premiu castigat anul trecut de actrita si realizatoarea Jennifer Ward-Lealand. Premierul Ardern este favorita la castigarea alegerilor din 17 octombrie…

- Noua Zeelanda nu mai este „libera de coronavirus”. Dupa 24 de zile, tara a raportat doua noi cazuri legate de calatorii in Marea Britanie. Cazurile noi de coronavirus au fost inregistrate la doua femei in varsta de 30 de ani si 40 de ani. Acestea au vizitat un parinte muribund in Wellington, potrivit…

- Premierul neo-zeelandez Jacinda Ardern a anuntat miercuri ca un proiect privind reluarea in siguranta a calatoriilor intre Noua Zeelanda si Australia va fi prezentat guvernelor de la Wellington si Canberra la inceputul lunii iunie, transmite Reuters. Cele doua tari analizeaza posibilitatea crearii unei…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,6 a zguduit in aceasta dimineata Noua Zeelanda. Premierul de la Wellington, Jacinda Ardern, oferea un interviu in direct atunci cand s-a produs seismul. Oficialul insa nu s-a pierdut cu firea si a depasit momentul cu zambetul pe buze.

- Premierul neozeelandez Jacinda Ardern nu a fost deloc tulburata de cutremurul care a lovit luni capitala Wellington în timp ce facea un interviu live, ea continuând sa dea declarații, transmite Reuters. Wellington și zonele din jur au fost zguduite de un seism de magnitudine 5,8,…

- Prim-ministrul din Noua Zeelanda, Jacinda Ardern, a fost surprinsa de cutremurul de 5,6 grade pe scara Richter, in timp ce dadea un interviu in direct la o televiziune. Premierul si-a pastrat calmul si a continuat sa vorbeasca desi pe imagini se vedea cum totul se misca in jurul ei.In timp…