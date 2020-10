Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 19 balene-pilot care au esuat pe coastele Noii Zeelande au murit, in timp ce echipele de salvare au reusit sa salveze mai mult de zece dintre ele, au confirmat duminica autoritatile citate de EFE.Ministerul pentru Conservarea Mediului informase in ajun ca un grup de balene-pilot…

- Salvatorii au anuntat miercuri moartea a 380 de balene-pilot esuate intr-un golf izolat din Tasmania, in ciuda eforturilor intense de salvare, informeaza AFP. In total, circa 470 de balene-pilot esuasera la Macquarie Harbour, un vast golf de pe coasta vestica, salbatica si slab populata, a insulei australiene,…

