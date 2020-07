Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Boris Johnson a anuntat, luni dupa-amiaza, suspendarea cu efect imediat a tratatului de extradare cu Hong Kong-ul, ca reactie la aplicarea de catre Beijing a noii legi privind siguranta nationala in fosta colonie britanica, informeaza agentia de presa Reuters, potrivit Mediafax."Impunerea…

- “New York Times” și-a anunțat miercuri decizia de a-și muta din Hong Kong la Seul serviciul digital dupa intrarea în vigoare a legii draconice privind securitatea naționala, impusa de Beijing, potrivit La Libre, citat de Rador.Este prima delocalizare importanta a unui mijloc media…

- China a anuntat luni ca isi rezerva dreptul de a adopta masuri suplimentare ca raspuns la decizia Canadei de a-si suspenda tratatul de extradare cu Hong Kong-ul, informeaza Reuters, conform agerpres.ro. Purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe chinez, Zhao Lijian, a facut acest anunt in conferinta…

- Canada a anuntat suspendarea tratatului de extradare cu Hong Kong si incetarea exporturilor de echipamente militare sensibile catre regiunea autonoma, dupa ce Beijingul a adoptat o noua lege privind securitatea in Hong Kong, relateaza vineri dpa. Ministrul de externe canadian Francois-Philippe…

- Uniunea Europeana a 'deplans' marti adoptarea de catre China a controversatei legi privind securitatea nationala in Hong Kong, atragand atentia ca Beijingul risca sa suporte 'consecinte foarte negative', transmite AFP. 'Deplangem aceasta decizie. Aceasta lege risca…

- Parlamentarii chinezi au examinat duminica legea privind securitatea nationala pentru Hong Kong, in timpul unei reuniuni speciale a Comitetului permanent al Adunarii Nationale Populare (NPC, forul legislativ chinez), transmite Reuters. Proiectul legislativ a fost prezentat de Shen Chunyao, directorul…

- China trebuie sa respecte autonomia Hong Kong-ului, a transmis marti Uniunea Europeana, in contextul unei controverse in legatura cu planurile Beijingului de a adopta o lege de securitate nationala pentru acest teritoriu, relateaza Reuters."Acordam o mare importanta mentinerii nivelului inalt…

- Mii de persoane au protestat, duminica, in Hong Kong, impotriva planurilor Chinei de a impune o noua lege de securitate care i-ar permite un control mai mare in zona. Poliția a intervenit cu gaze lacrimogene și tunuri de apa impotriva manifestanților, informeaza BBC.Protestatarii s-au adunat in cartierele…