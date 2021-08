Stiri pe aceeasi tema

- Intreaga țara intra din aceasta noapte in stare de alerta de nivel 4, cea mai dura forma de carantina, pentru o perioada cuprinsa intre 3 și 7 zile. Masura a fost luata dupa ce un barbat de 58 de ani a fost depistat pozitiv cu tulpina Delta, care este mult mai transmisibila decat celelate tulpini. Ministerul…

- Noua Zeelanda va intra in carantina naționala de la miezul nopții dupa. Marți a fost confirmat un singur caz de infectare cu varianta Delta a coronavirusului. Intreaga țara va fi in stare de alerta de nivel 4 pentru o perioada cuprinsa intre 3 și 7 zile. Nivelul 4 reprezinta cea mai dura forma de carantina.…

- Directorul Directiei de Sanatate Publica Iasi, dr Vasile Cepoi, a declarat, miercuri, ca 10% din cazurile de infectare cu tulpina Delta a SARS-CoV-2 inregistrate in prezent la nivel national sunt din judetul Iasi. Potrivit sursei citate, sunt 24 de cazuri confirmate ca fiind infectate cu aceasta…

- Laboratoarele din Moldova vor putea in curand sa depisteze cazurile de infectare cu tulpina Delta. Organizatia Mondiala a Sanatatii urmeaza sa doneze tarii noastre echipament special, care va permite acest lucru. Anuntul a fost facut de directorul interimar al ANSP.

- Incep sa se inmulteasca si in Romania cazurile de infectare cu tulpina Delta a coronavirusului. Secretarul de stat din Ministerul Sanatatii, Andrei Baciu si medicul infectionist Catalin Apostolescu au dat informații despre evoluția acestor cazuri in tara noastra. Avem 89 de cazuri in Romania, doua dintre…

- Incep sa se inmulteasca si in Romania cazurile de infectare cu tulpina Delta a coronavirusului. Secretarul de stat din Ministerul Sanatatii, Andrei Baciu si medicul infectionist Catalin Apostolescu au dat joi seara, la Tema Zilei, informații in Exclusivitate despre evoluția

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andrei Baciu, a declarat la postul public de televiziune ca joi au fost diagnosticate inca doua persoane cu tulpina Delta a coronaviruslui. „Sunt cateva cifre proaspete cu privire la pacienții care sunt diagnosticați cu varianta Delta. Avem 89 de…

- Valeriu Gheorghita spune ca cele mai multe cazuri de infectare cu tulpina Delta din Romania nu sunt cazuri de import, ci par de origine autohtona. CNCAV a redus programul de vaccinare in 314 centre, pentru a putea asigura personal medical pentru 456 de echipe mobile dedicate mediului rural.