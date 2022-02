Noua Zeelandă se redeschide pentru turiști Noua Zeelanda planuieste sa redeschida tara dupa ce a impus populatiei si strainilor cele mai dure masuri anti-Covid din lume. Sunt doi ani de cand țara a introdus restricții extrem de severe impotriva pandemiei. Prim-ministrul Jacinda Ardern a anuntat, joi, un plan in cinci pasi care va permite cetatenilor neozeelandezi complet vaccinati sa inceapa sa vina in tara din Australia la sfarsitul acestei luni, conform CNN. Ei vor trebui sa stea in carantina la sosire, dar nu vor fi nevoiti sa ramana in unitati de carantina administrate de stat. Pana in iulie, persoanele complet vaccinate din Australia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

