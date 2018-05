Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare an, in satul Limba din județul Alba se desfașoara un obicei vechi, menit sa invoce ploaia pentru ca oamenii sa aiba o recolta bogata. Este vorba despre „Borbolatita”, un ritual practicat in fiecare an de Sfantul Gheorghe sau, daca Pastele cade dupa aceasta sarbatoare, in primele zile dupa…

- Peste 2.800 de infractiuni au fost constatate de politisti in minivacanta de Paste, fiind aplicate aproape 22.000 de sanctiuni contraventionale si au fost retinute 1.324 de permise de conducere, a anuntat, luni, Inspectoratul General al Poliției Romane (IGPR).

- Vom avea un an agricol mai bun, cu o recolta bogata. Agricultorii spun ca temperaturile scazute si zapada din martie nu au afectat culturile de toamna, ba din contra, plantele se bucura de o rezerva mare de umiditate.

- Cautarea de muncitori calificati a devenit o chestiune vitala pentru companiile germane care ofera stimulente variind de la sejururi peste hotare si vacante de schi pana la locuinte subventionate si … carnati. Dupa mai multi ani de crestere economica robusta, rata somajului a atins un minim istoric…

- ORA DE VARA. In fiecare an, in ultima duminica a lunii martie, romanii isi dau ceasul cu o ora inainte, deoarece Romania trece la ora de vara. Mai exact, in noaptea ce desparte 24 martie de 25 martie 2018, toate ceasurile din Romania vor fi date cu o ora inainte. Ora 03:00 va deveni ora 04:00.…

- Dan Tapalaga este un jurnalist care a facut toate eforturile posibile sa devina un cineva in presa. N-a reusit, mai ales datorita stilului sau de a scrie „la comanda”. Acoperit sau nu, Tapalaga a anuntat ca schimba „unitatea militara” si se lanseaza intr-un proiect nou, un site de „hard news”, ce-o…

- Directia Nationala Anticoruptie a anuntat joi ca in cursul lunii ianuarie in dosarele instrumentate de procurorii anticoruptie au fost condamnati 56 de inculpati prin 21 de hotarari definitive. Potrivit unui comunicat al DNA, printre persoanele condamnate definitiv figureaza un primar de municipiu,…

- Conditiile de vreme vitrega – ninsori, viscol, dar si temperaturi scazute – au adus probleme, marti, atat la nivel de transport rutier, cat si feroviar. Se circula in conditii de iarna, drept urmare pot aparea si intarzieri. De asemenea, sunt si situatii in care garniturile pe unele rute au fost anulate,…