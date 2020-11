Stiri pe aceeasi tema

- O mica localitate din Noua Zeelanda va intrerupe iluminatul public in saptamanile care urmeaza in incercarea de a proteja o specie de petrel (Procellaria westlandica), o pasare de mare in pericol de disparitie, informeaza DPA, potrivit AGERPRES.Agentia de transport din Noua Zeelanda, Waka…

- Primaria Deva a solicitat ENEL remedierea problemelor legate de iluminatul public in zona DN 7 Primaria Municipiului Deva a constatat in timpul unor lucrari de mentenanța și intreținere a sistemului de iluminat public stradal din orașul nostru, ca pe tronsonul Sala Sporturilor – Dedeman (DN 7) au…

- Cel putin 19 balene-pilot care au esuat pe coastele Noii Zeelande au murit, in timp ce echipele de salvare au reusit sa salveze mai mult de zece dintre ele, au confirmat duminica autoritatile citate de EFE. Ministerul pentru Conservarea Mediului informase in ajun ca un grup de balene-pilot au ramas…

- Opreanu ar putea fi viitorul administrator public al judetului Constanta, post detinut in mandatul 2016 2020 de Mirela Florenta Matichescu Opreanu este director general adjunct la Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale Este absolvent al Academiei de Politie Alexandru Ioan Cuza din Bucuresti…

- Geneta (Genetta genetta), specie amenintata cu disparitia si inclusa pe lista animalelor salbatice protejate in Algeria, a reaparut intr-o padure din Oran (vestul tarii), probabil ca urmare a masurilor de izolare asociate pandemiei de COVID-19, relateaza marti AFP care citeaza Directia Generala Forestiera…

- Municipiul Suceava este singurul din țara care va avea transport public local suta la suta electric. Anunțul a fost facut de primarul Ion Lungu astazi la recepția primului lot de 25 de autobuze de mari dimensiuni care a avut loc la viitoarea autobaza a diviziei de transport electric a municipalitații…

- Știm cu toții ca, in perioada premergatoare alegerilor, spațiul public e invadat de tot soiul de personaje care, pentru a ajunge sau a se menține in funcții, recurg la acuze nefondate, atacuri la persoana, calomnii și jigniri grosolane. Este modul in care unii ințeleg, de trei decenii, sa faca politica. USR…

- Iluminatul public din municipiul Falticeni va fi reabilitat, modernizat și extins printr-un proiect cu fonduri europene, a anunțat primarul Catalin Coman. Proiectul a fost elaborat de Primaria Falticeni și depus la Agenția de Dezvoltare Regionala Nord Est de la Piatra Neamț in urma cu doi ani de zile…