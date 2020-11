Stiri pe aceeasi tema

- Nanaia Mahuta este prima femeie ministru din Noua Zeelanda care are un tatuaj maori facial. Ea a fost desemnata ministru dupa recenta remaniere. Mesajul lui Pierson a starnit furie si solicitari ca lucrarea ei sa fie retrasa. Retailerul Mighty Ape a anuntat ca a retras cartea de pe rafturi si ca nu…

- O carte a unei autoare din Noua Zeelanda a fost retrasa din librarii dupa ce aceasta a criticat tatuajul traditional al ministrului Afacerilor Externe, care este reprezentanta populatiei indigene maori, potrivit BBC, potrivit news.ro.Olivia Pierson a scris pe Twitter ca tatuajul facial al diplomatuluieste…

- Noua Zeelanda are un nou ministru de externe, informeaza CNN. Nanaia Mahuta este prima femeie din istoria țarii care ocupa aceasta poziție, transmite alephnews.ro. In urma cu patru ani, Mahuta a devenit prima femeie din parlament care are „moko kauae”, un tatuaj tradițional maori pe barbie. Este considerat…

- Dna Sophie Wilmes (45 ani), șefa diplomației belgiene, a fost lasata la terapie intensiva in urma contaminarii cu Covid-19. Este constienta și comunica, situația domniei sale este OK, a declarat purtatoarea sa de cuvant. Sophie Wilmes a anunțat sambata trecuta pe Twitter ca a fost testata pozitiv la…

- Jacinda Ardern a caștigat un al doilea mandat in funcția de prim-ministru al Noii Zeelande, scrie CNN. Pana acum au fost numarate 87% din voturi, iar rezultatele finale vor fi publicate peste trei saptamani atunci cand vor fi calculate și voturile neozeelandezilor stabiliți in strainatate.Partidul Laburist…

- CHIȘINAU, 15 oct – Sputnik. Uniunea Europeana a publicat o decizie cu privire la includerea in lista sancțiunilor a directorului FSB, Aleksandr Bortnikov, prim-adjunctului șefului administrației prezidențiale, Serghei Kirienko și altor patru demnitari de rang inalt. Kremlinul considera ca…

- Noua Zeelanda marcheaza duminica 100 de zile de cand nu s-au mai inregistrat noi cazuri de infectare cu Sars-CoV-2. La nivelul țarii au fost inregistrate in total inregistrat 1.569 de cazuri de infectare si doar 22 de decese, informeaza The Guardian.NouaZeelanda pare ca a caștigat batalia impotriva…