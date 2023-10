Stiri pe aceeasi tema

- Purtata de un val de susținere incredibila, Argentina a depașit sambata, in sferturile Cupei Mondiale, un deficit de 0-10, pentru a invinge pe final Țara Galilor cu 29-17, cu eseurile din repriza secunda a rezervelor Joel Sclavi și Nicolas Sanchez. Pumele

- Selectionata Argentinei s-a calificat in semifinalele Cupei Mondiale de rugby, editia 2023, dupa ce a reusit sa invinga cu scorul de 29-17 nationala Tarii Galilor, in primul meci din sferturile de finala ale acestei competitii, disputat sambata la Marsilia, in fata a 67.000 de spectatori. "Pumele"…

- Argentina a invins Țara Galilor, scor 29-17, și este prima semifinalista a Cupei Mondiale de rugby. „Pumele” ajung pentru a treia oara in istorie in „careul de ași”. Primul episod al infruntarii Europa - „Restul lumii”, din „sferturile” Cupei Mondiale, s-a disputat pe Stade Velodrome din Marseille.…

- Romania a fost invinsa de Irlanda la debutul in grupa B a Cupei Mondiale de rugby, scor 8-82. Reacțiile din presa internaționala au fost aspre. Diferența dintre Irlanda, liderul ierarhiei mondiale, și Romania, echipa calificata la Cupa Mondiala datorita excluderii Spaniei, era una evidenta. Proporția…

- Azi a inceput Cupa Mondiala de Rugby, cu un meci de gala: Franța - Noua Zeelenda. Romania face parte din grupa B a Cupei Mondiale, alaturi de Scoția, Irlanda, Tonga și Africa de Sud. „Tricolorii” vor debuta sambata, de la ora 16:30, impotriva Irlandei, una dintre favoritele la cucerirea trofeului. Meciul…

- Romania iși incepe, sambata, parcursul la Cupa Mondiala din Franța cu un meci impotriva Irlandei, echipa aflata pe prima poziție in ierarhia planetara și pe care nu a invins-o niciodata in cele noua intalniri de pana acum. Naționala Romaniei iși va masura forțele, in primul meci de la aceasta ediție…

- Africa de Sud a administrat Noii Zeelande cea mai severa infrangere din istoria acestei echipe, scor 35-7 (14-0), vineri, la Londra, intr-un ultim test cu doua saptamani inainte de startul Cupei Mondiale de rugby, scrie AFP.All Blacks, care nu pierdusera niciodata la mai mult de 21 de puncte, vor…

