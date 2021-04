Stiri pe aceeasi tema

- Sute de persoane s-au adunat miercuri seara in Piata Univeristatii din Bucuresti pentru a protesta impotriva restrictiilor impuse de autoritati in contextul pandemiei de COVID-19, transmite Agerpres. Majoritatea protestarilor nu au masca de protectie si nu pastreaza distantarea fizica. Manifestantii…

- MIi de oameni au participat aseara, in Capitala, dar și in mai multe orașe ale țarii, la proteste organizate impotriva noilor restricții de combatere a virusului. Printre protestatari, au fost și zeci de elevi nemulțumiți ca nu pot merge la școala. Sute de oameni s-au adunat intr-un protest in fața…

- Monumentele si spatiile publice din Noua Zeelanda vor fi primele din lume in care sistemele de iluminat vor fi oprite timp de 60 de minute, sambata, cu ocazia Orei Pamantului, informeaza DPA, potrivit AGERPRES. Organizatorii acestui eveniment global incurajeaza tarile din lumea intreaga sa…

- Sambata dupa-amiaza au avut loc proteste in Piata Victoriei si Piata Universitatii, din București. Manifestanții și-au exprimat nemultumirea fata de masurile de restrictie impuse de autoritati in contextul pandemiei de COVID-19. La protestul din Piata Victoriei a participat si senatoarea Diana Sosoaca,…

- Auckland, cel mai mare oras din Noua Zeelanda, a intrat luni intr-un lockdown de trei zile, o masura drastica in incercarea de a tine sub control un prim focar de infectare cu varianta britanica a noului coronavirus, informeaza AFP.

- Auckland, cel mai mare oras din Noua Zeelanda, a intrat luni intr-un lockdown de trei zile, o masura drastica in incercarea de a tine sub control un prim focar de infectare cu varianta britanica a noului coronavirus, informeaza AFP. Premierul Jacinda Ardern a ordonat cele 72 de ore de lockdown dupa…

- Vineri seara, pentru a treia noapte consecutiv,mai multe mii de persoane au ieșit pe strazile Varșoviei și ale mai multor orașe din Polonia pentru a contesta intrarea in vigoare a unui decret controversat ce interzice avorturile. Conform dorinței coaliției de dreapta, ultra-catolica, la putere, decretul…

- Pare incredibil, dar in aceasta perioada de pandemie, cu binecunoscutele restricții de atata vreme, tocmai s-a desfașurat un mare concert. Un concert in aer liber cu 20.000 de spectatori a avut loc pe 16 ianuarie, in Waitangi, un oraș din nordul Noii Zeelande. Mii de participanți care au venit sa asculte…