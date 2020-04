Stiri pe aceeasi tema

- Statul va plati o parte din salariile persoanelor care au fost in șomaj tehnic și care sunt reangajate. Orban: Saptamana aceasta vom avea pe masa Guvernului OUG de rectificare a bugetului Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat marti ca statul intentioneaza sa suporte partial, din bugetul fondului de…

- Premierul Noii Zeelande, Jacinda Ardern, va primi salariul redus cu 20% pentru urmatoarele sase luni, o consecinta a constrangerilor economice cauzate de pandemia de coronavirus, transmite miercuri dpa potrivit Agerpres. Reducerea salariala se va aplica, de asemenea, ministrilor si directorilor din…

- Premierul indian Narendra Modi, presedintele Ram Nath Kovind si alti reponsabili politici de rang inalt vor avea salariile reduse cu 30% in acest an, pe fondul epidemiei de COVID-19 si al consecintelor asupra economiei, transmite luni Reuters, citand un ministru de la New Delhi. Modi le-a impus indienilor…

- Numarul imbolnavirilor de Covid-19 a sarit de 1.000 in Noua Zeelanda, cu un plus de 89 de cazuri in ultimele 24 de ore. Numarul persoanelor infectate e insa mic in comparație cu cele inregistrate in alte state, iar premierul are convingerea ca asta se datoreaza carantinei, noteaza The Guardian.Noua…

- (foto: Pexels) Prim-ministrul Sloveniei, Janez Jansa, a anuntat la 24 martie un amplu pachet de masuri menit a limita efectele crizei economice instalate ca urmare a pandemiei coronavirus. Este vorba despre o injectie financiara de 2 miliarde euro, mai precizeaza agentia nationala slovena de presa STA.…

- Deputatul USR, Claudiu Nasui, susține ca Executivul va trebui sa ia masuri drastice pentru a stavili criza economica care se anunța. Nasui solicita Guvernului sa opreasca toate creșterile de cheltuieli de la stat, adica pensii, salarii sau alocații, iar pe de alta parte sa desființeze pensiile speciale.”Economia…

- (foto: Lonely Planet/ Jean Bernard Carillet) In statele insulare din Oceanul Pacific, extrem de izolate si de reduse teritorial, au fost semnalate deja primele 6 cazuri de persoane infectate cu virusul covid 19: 3 in Polinezia Franceza si 3 in Guam. Autoritatile centrale si sanitare din aceste state…

- The Times: Boris Johnson vrea sa foloseasca tactica lui Trump in negocierile cu UE. Amenința cu suprataxe vamale pentru produsele europene, dupa Brexit Boris Johnson vrea sa foloseasca amenintarea suprataxelor vamale in negocieri comerciale cu UE, dar și cu alte state, dezvaluie The Times, care susține…