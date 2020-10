Noua Zeelandă legalizează eutanasierea, dar nu şi canabisul Neozeelandezii au votat in favoarea legalizarii eutanasierii, dar nu si a canabisului, potrivit rezultatelor provizorii anuntate vineri de comisia nationala electorala, informeaza dpa.



Alegatorii au avut sansa sa schimbe in mod semnificativ legislatia in privinta celor doua problematici in timpul alegerilor generale din 17 octombrie, cand au votat si pentru referendumurile referitoare la autorizarea eutanasierii si legalizarea canabisului.



Rezultatele provizorii indica faptul ca 65.2% dintre votanti s-au exprimat in favoarea legalizarii eutanasierii.



Rezultatul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

