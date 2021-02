Stiri pe aceeasi tema

- Noua Zeelanda a anuntat miercuri ca isi va retrage ultimii militari din Afganistan pana in luna mai, incheind astfel cea mai indelungata desfasurare de personal militar in afara tarii care a durat doua decenii, informeaza Reuters, potrivit AGERPRES. Sefa guvernului neozeelandez Jacinda Ardern…

- Compania franceza Total a devenit primul mare producator de energie care se retrage din principalul grup de lobby american din industria petrolului si gazelor. Compania franceza Total a devenit primul mare producator de energie la nivel global care a decis sa se retraga din cel mai mare grup…

- Ministerul olandez al Apararii a anuntat miercuri ca a solicitat procuraturii sa examineze informatiile conform carora militari olandezi au deschis focul si ar fi ucis civili in provincia afgana Uruzgan, in 2007, transmite Reuters. Anuntul ministerului vine dupa ce un veteran olandez a relatat ca i…

- Seful Statului Major american, generalul Mark Milley, s-a intalnit in aceasta saptamana cu negociatorii talibani la Doha, in Qatar, pentru a discuta despre o "reducere a violentei" in Afganistan, a anuntat joi Pentagonul, relateaza AFP si Reuters. Intalnirea a avut loc in contextul in care negociatorii…

- Australia va exclude din randul fortelor speciale cel putin 10 militari, dupa publicarea unui raport potrivit caruia exista dovezi credibile privind implicarea unor trupe australiene in "crime ilegale" in Afganistan, informeaza joi Reuters, citand Australian Broadcasting Corporation (ABC), potrivit…

- Germania a început reducerea prezentei militare din provincia afgana Kunduz, unde expertii germani ofereau consultanta în contracararea atacurilor insurgentilor talibani, anunta armata germana, conform agentiei de presa Reuters. Manevra a fost decisa din vara în coordonare cu Misiunea…

- NATO va decide daca isi va va retrage trupele din Afganistan sau daca isi va continua misiunea de instruire in aceasta tara la viitoarea reuniune a ministrilor apararii ai Aliantei, care va avea loc in februarie 2021, informeaza Agerpres.