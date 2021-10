Stiri pe aceeasi tema

- Vrajitorul din Noua Zeelanda este eliminat din statul de plata public dupa ce a oferit, timp de peste doua decenii, „acte de vrajitorie și alte servicii asemanatoare vrajitorilor” pentru Christchurch, la un cost de 368.000 de dolari. Decizia Consiliului Christchurch de a rezilia contractul lor cu vrajitorul,…

- Un partid politic din Noua Zeelanda a lansat marti o petitie pentru a schimba oficial numele acestei tari in Aotearoa, relateaza dpa. Aotearoa, care se traduce prin "tinutul lungului nor alb", este o denumire frecvent folosita pentru Noua Zeelanda, dar are o istorie controversata si se crede ca a fost…

- Politia neozeelandeza a impuscat mortal, vineri, un barbat care a atacat cu un cutit mai multe persoane intr-un supermarket din metropola Auckland, informeaza Reuters si DPA.Serviciile de ambulanta au declarat ca sase persoane au fost ranite in atac, dintre care trei sunt in stare critica, iar una in…

- Fundașul dreapta Andrei Rațiu (23 de ani) a semnat un contract valabil trei sezoane cu Huesca, divizionara secunda din Spania. Andrei Rațiu a fost titular in meciurile Romaniei cu Honduras și Noua Zeelanda de la Jocurile Olimpice. Prestațiile fundașului dreapta au fost apreciate și a prins un transfer…

- Incepand din acest sezon, FC Argeș va avea o sora mai mica in Liga a III-a! Este oficial! FC Argeș va avea in sezonul 2021-2022 și echipa in Liga a III-a. Decizia a fost luata de Comitetul Executiv al FRF intrunit luni dupa-amiaza. Noul sezon de Liga a III-a va incepe pe 28 august și […]