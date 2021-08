Stiri pe aceeasi tema

- Noua Zeelanda a anuntat ca va intra in lockdown dupa ce un barbat a fost testat pozitiv la coronavirus, primul caz inregistrat in aceasta tara in ultimele sase luni, relateaza BBC. Cazul a fost detectat in orasul Auckland, care va intra in lockdown vreme de o saptamana, in timp ce restul tarii va intra…

- Noua Zeelanda intra, din nou, in lockdown național. Premierul Noii Zeelande, Jacinda Arden, a anunțat un nou lockdown, dupa ce a fost confirmat un caz de COVID-19. Ardern a spus ca autoritațile presupun ca noul caz este o varianta Delta, deși acest lucru nu a fost confirmat, potrivit www.skynews.com.au…

- "Un raspuns ferm si rapid este cel mai bun mod de a opri orice posibila raspandire si le cerem tuturor in Noua Zeelanda sa ramana calmi si sa dea dovada de responsabilitate in timp ce adunam mai multe informatii cu privire la acest caz", se arata intr-un comunicat de presa al Ministerului Sanatații,…

- Locuitorii Capitalei, precum și oamenii care locuiesc in orașe puternic poluate, pierd in medie patru ani speranța de viața, conform unor studii efectuate la nivel european. Șeful Garzii de Mediu, Octavian Berceanu, spune ca anual, in Romania, 25.000 de oameni sunt victimele directe ale poluarii masive.…

- Tulpina indiana a COVID-19 poate creșre riscul de spitalizare in Marea Britanie, comparativ cu varianta britanica, a anuntat joi Public Health England, citata de Reuters și Agerpres . Varianta indiana a coronavirusului, denumita acum Delta, ar putea fi mai contagioasa decat varianta britanica denumita…

- Peru a reevaluat, la recomandarea unor experti, numarul persoanelor moarte din cauza covid-19, care a crescut de la 69.000 la 180.000, iar cu 5.484 de morti la un milion de locuitori a devenit tara cu cel mai mare numar de morti la milionul de locuitori, potrivit unui bilant intocmit pe baza unor…

- Noul lockdown de sapte zile vizeaza atat orasul Melbourne, dar si intregul stat Victoria, a anuntat prim-ministrul interimar al acestui stat australian, James Merlino, in conditiile in care numarul cazurilor asociate acelui focar s-a dublat si a ajuns la 26.Pana joi, in statul Victoria numarul cazurilor…

