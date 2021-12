Stiri pe aceeasi tema

- Noua Zeelenada va interzice vanzarea de țigari pentru generațiile viitoare, in contextul in care țara iși propune sa nu mai am niciun fumator pana in 2025, relateaza The Guardian. Cei care au in prezent varsta de 14 ani sau mai mica nu vor putea niciodata sa cumpere tutun in Noua Zeelanda. Din momentul…

- Doar 20% dintre romani știu ca țara noastra și-a consumat cota de poluare pe intregul an din 21 iunie 2021, dar 57% cred ca generațiile viitoare vor fi afectate de schimbarile climatice, arata un studiu...

- Certificatul verde este necesar doar in localitatile unde incidenta este cuprinsa intre 3 si 6 la mie. Documentul care va deveni vital in zilele viitoare. Certificatul verde care poate fi descarcat...

- Astfel, romanii vor trebui sa scoata mai multi bani din buzunar, iar pentru pensionari, produsele de cofetarie ar putea deveni un lux. In plus, si apa imbuteliata se va scumpi. "Din pacate, scumpirile acestea sunt in efect de cascada, iar impactul va fi mult mai mare pentru romanii…

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, afirmat joi ca redenumirea Salii Mari a Teatrului National "I. L. Caragiale" Bucuresti in Sala "Ion Caramitru" este modul prin care ne asiguram ca mostenirea culturala lasata de marele actor va ajunge la generatiile viitoare. "Redenumirea Salii Mari a TNB in Sala…