- Miresele ISIS s-au intors acasa. Femeile care au ales sa traiasca in zone de conflict, care au luptat, care au participat la organizarea unor atentate, s-au intors acasa. In țarile de unde au fugit cand s-au alaturat mișcarii teroriste. Sunt periculoase? Vulnerabile? Se pot reintegra? Nevestele luptatorilor…

- Romanii sunt, alaturi de belgieni si francezi, printre europenii care aleg cel mai rar sa cumpere online, in timp ce locuitorii din Regatul Unit si SUA sunt cei mai prolifici cumparatori, potrivit unui studiu international realizat de ING. "Numarul posesorilor de telefoane inteligente si…

- Șeicul care patroneaza Manchester City a trimis-o la Ploiești pe Lara Sawaya, mana sa dreapta in materie de cai Pur Sange Arab: ”Ii plac și caii, și fotbalul”. Duminica, 1 iulie, de la ora 10:30, pe Hipodromul de la Ploiești s-a desfașurat un eveniment hipic in premiera istorica pentru Romania care…

- Conducaroarea conservatoare - foarte slabita de o fronda a aliatului sau bavarez de dreapta - doreste ca migrantii care sosesc in Germania dar s-au inregistrat in alte state membre UE sa fie plasati in centre de primire speciale si in conditii foarte restrictive, potrivit unui text de opt pagini transmis…

- Mercedes-Benz, divizia de lux a grupului auto german Daimler, a raportat miercuri un avans al livrarilor de 2,3% in mai, a 63-a luna de crestere consecutiva, datorita majorarii cererii in aproape toate regiunile, transmite site-ul automotiveworld.com. Mercedes a vândut pe plan global 198.187 autoturisme…

- Statele cu cei mai multi vizitatori au fost Franta (82.570.000 sosiri), Statele Unite (75.608.000 sosiri), Spania (75.315.000), China (59.270.000) si Italia (52.372.000). Tot in 2016, Romania a avut parte de 10.223.000 sosiri, cea mai mare cifra inregistrata pana acum, aproape dubla fata de…

- În primele trei luni ale anului, Moldova a importat marfuri în suma de 1326,2 milioane de dolari SUA, cu peste 28 la suta mai mult fața de aceeași perioada din 2017. Importurile din țarile Uniunii Europene s-au cifrat la 643,9 mil. dolari SUA, adica 48,5% în total importuri.…