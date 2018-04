Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul roman Siegfried Muresan, purtatorul de cuvant al Partidului Popular European (PPE), a explicat, intr-un interviu pentru „Adevarul“, ce optiuni au liderii politici italieni pentru a depasi blocajul generat, in mod paradoxal, de alegerile parlamentare. Ce rol mai joaca Silvio Berlusconi?…

- Intr-un interviu acordat in exclusivitate DW, presedintele Moldovei se refera la apropierea tarii de Rusia, la unirea cu Romania, la un eventual razboi civil, dar si la des invocata sintagma de presedinte „sub asediu“.

- A fost in 2000, intre 15 februarie și 31 octombrie, șef al Marelui Stat Major al Armatei Romane. De unde a plecat dupa ce, pe 27 octombrie același an, a susținut o conferința de presa in care a afirmat ca Consiliul Suprem de Aparare a Țarii urmarește și protejeaza activitatea gruparilor mafiote din…

- Astazi, in cea mai mare parte a tarii va ninge, iar pe alocuri va cadea lapovita. La Briceni și Balți, va fi pana la un grad, iar la Soroca se vor inregistra zero grade. La Orhei, vor fi doua grade cu plus.

- Polemici aprinse pe baza fraudei din sectorul bancar. In timp ce socialistii spun ca povara intoarcerii miliardului furat cade pe umerii cetatenilor, democratii sustin ca acoperirea mijloacelor disparute prin garantii de stat nu afecteaza direct cetatenii. Declaratiile in contradictoriu au fost facute…

- In acest momente, in nordul tarii, majoritatea traseelor sunt acoperite cu zapada, anunța Inspectoratul Național de Patrulare. Pe aceste drumuri, se afla cate un echipaj de patrulare care asigura traficul rutier si acorda ajutor șoferilor și cetațenilor aflati in dificultate.

- Marcel Vela afirma ca SPP este o institutie importanta si ca, dincolo de protectia demnitarului, mai asigura si protectia unor documente clasificate din Consiliul Superior de Aparare a Tarii, iar renuntarea la serviciile acestei institutii poate pune in pericol siguranta nationala.„Dincolo…

- Dupa ce prima parte a acestei saptamani a adus o vreme neobisnuit de calda, finalul saptamanii schimba lucrurile. Astfel, acest final de saptamana va aduce o schimbare brusca de vreme. Incepand din aceasta seara si pana maine la ora 20:00, intreg teritoriul al tarii se va afla sub o amenintare de…