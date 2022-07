Noua Zeelandă distribuie măşti de protecţie şi teste rapide antigen gratuite pentru populaţie Guvernul neo-zeelandez a anuntat, marti, ca populatia va beneficia de masti de protectie si teste rapide antigen gratuite, incercandu-se astfel impiedicarea propagarii covid-19. De asemenea, prin aceasta masura se doreste ca presiunea asupra sistemului sanitar sa scada, in prezent acesta confruntandu-se cu un val de pacienti cu coronavirus si cu gripa, relateaza Reuters. In ultimele doua saptamani, numarul cazurilor noi de covid-19 din Noua Zeelanda a crescut semnificativ, astfel ca autoritatile au decis ca populatia sa aiba acces la masti medicale gratuite si sa beneficieze de teste rapide antigen… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

