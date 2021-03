Stiri pe aceeasi tema

- Experimentele efectuate de doua masterande de la NIWA si de la programul de studii postuniversitare in domeniul cercetarii zonelor de coasta si marine al Universitatii din Auckland au relevat ca unele specii de pesti din Golful Hauraki ingera mai multe microparticule de plastic decat altele, insa aproape…

- In fiecare an, aproximativ 8 milioane de tone de plastic ajung in ocean iar unele dintre primele cercetari asupra modului in care microplasticul afecteaza speciile de pesti din Noua Zeelanda au dezvaluit ca microparticulele de plastic isi pot croi drum prin mucoasa intestinala ajungand in tesutul muscular…

- Unele dintre primele cercetari asupra modului in care microplasticul afecteaza speciile de pesti din Noua Zeelanda au dezvaluit ca microparticulele de plastic isi pot croi drum prin mucoasa intestinala ajungand in tesutul muscular al pestilor, a anuntat Institutul National de Cercetare a Apei si Atmosferei…

- Clofazimina, un medicament folosit pentru tratarea leprei, s-a aratat eficace impotriva infectiei cu coronavirusul SARS-CoV-2 in culturi celulare umane si la hamsteri, releva un studiu publicat marti de revista Nature, citat de agentia EFE. Citește și: VIDEO - Simona Halep a fost huiduita…

- Cercetatorii de la Universitatea Nationala din Australia (ANU) au descoperit o proteina care ar putea combate astmul si anafilaxia, relateaza vineri agentia Xinhua. Intr-un studiu publicat joi in Cell, echipa de cercetatori a dezvaluit ca descoperirea ar putea oferi solutia pentru impiedicarea…

- Oamenii de știința au descoperit ca trei specii de rechini care traiesc la mare adancime langa Noua Zeelanda stralucesc in intuneric, informeaza BBC . Rechinul zmeu a devenit astfel cea mai mare specie cunoscuta de vertebrate luminoase și exemplarele de acest tip pot atinge 180 de centimetri lungime.…

- Un studiu israelian a constatat ca ozonul poate dezinfecta suprafetele contaminate cu coronavirus, relateaza Xinhua. Potrivit studiului publicat in jurnalul stiintific Environmental Chemistry Letters, cercetatorii au descoperit ca suprafetele pot fi dezinfectate dupa expunerea scurta la concentratii…

- Cercetatorii de la o universitate din sudul Braziliei au anuntat ca au depistat pacienti infectati simultan cu doua tulpini diferite ale noului coronavirus, scrie Agerpres, citand Reuters. Descoperirea confirma ingrijorarile legate de numarul in crestere de variante aflate in circulatie in aceasta tara.