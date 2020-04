Stiri pe aceeasi tema

- Neoelandezii s-au asezat la cozi pentru burgeri, cartofi prajiti si cafea, marti, dupa o luna de carantina care, potrivit premierului Jacinda Ardern, a contribuit la eliminarea cazurilor de transmitere munitara a coronavirusului, relateaza marti Reuters, citata de Agerpres.

- Neoelandezii s-au asezat la cozi pentru burgeri, cartofi prajiti si cafea, marti, dupa o luna de carantina care, potrivit premierului Jacinda Ardern, a contribuit la eliminarea cazurilor de transmitere comunitara a coronavirusului, relateaza marti Reuters, preluat de Agerpres. Aproximativ 400.000 de…

- Neoelandezii s-au asezat la cozi pentru burgeri, cartofi prajiti si cafea, marti, dupa o luna de carantina care, potrivit premierului Jacinda Ardern, a contribuit la eliminarea cazurilor de transmitere comunitara a coronavirusului, relateaza marti Reuters. Aproximativ 400.000 de persoane…

- Croatia va incepe relaxarea treptata in umatoarele trei saptamani a masurilor de izolare introduse pentru limitarea raspandirii COVID-19, a declarat prim-ministrul Andrej Plenkovic, citat de DPA. "Din fericire, situatia din Croatia nu este la fel de dramatica cum este in alte tari", a…

- Consumatorii germani par mai degraba ca prefera sa-si numere banii decat sa revina in numar mare in magazinele care-si reiau treptat activitatea dupa inchiderea lor in cadrul masurilor impotriva epidemiei de COVID-19, a remarcat miercuri asociatia retailerilor din Germania, potrivit agentiei Reuters,…

- Polonia a inregistrat duminica cel mai mare numar de cazuri de coronavirus, cu 545 de noi infectari, potrivit datelor Ministerului Sanatatii, cu o zi inainte de relaxarea unora dintre restrictii, potrivit Reuters.Citește și: VIDEO - Scandal URIAȘ in Rahova: polițiștii au fost nevoiți sa traga…

- Danemarca va permite unor mici afaceri, cum sunt saloanele de coafura si de infrumusetare si scolile de soferi, sa se deschida incepand de luni, a anuntat vineri guvernul, dupa masurile de izolare impuse luna trecuta pentru combaterea coronavirusului, potrivit Reuters, scrie agerpres.ro. Decizia…

- Wellington, 25 mar /Agerpres/ - Premierul neozeelandez Jacinda Ardern a decretat miercuri starea de urgenta, in contextul in care aceasta tara se pregateste sa intre in izolare totala la miezul noptii pentru a combate pandemia de coronavirus, informeaza Reuters. Miercuri, Noua Zeelanda…