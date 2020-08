Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul responsabil pentru doua atacuri armate ucigase asupra a doua moschei din Christchurch, Brenton Tarrant, a fost condamnat la inchisoare pe viata fara posibilitatea de a fi eliberat conditionat dupa uciderea a 51 de musulmani, in 2019, in Noua Zeelanda, anunta agentiile

- Traian Ogagau a fost condamnat la un an de inchisoare, cu suspendare, de judecatorii nasaudeni. Pedeapsa vine in urma unui incident din trafic, in 2016. Decizia nu e finala, putand fi atacata. In noiembrie 2016, primarul orașului Singeorz Bai a fost oprit in trafic. Acesta a refuzat sa sufle in aparatul…

- Condamnat in 1997 pentru sase crime, Marius Csampar a fost eliberat in luna mai a acestui an de judecatorii Tribunalului Mehedinti, care au considerat ca barbatul a fost reabilitat in cei 23 de ani de detentie.

- Un extremist de dreapta din Norvegia a fost condamnat joi la 21 de ani în închisoare pentru uciderea motivata rasial a surorii sale vitrege nascute în China și pentru tentativa de a omorî cât mai mulți credincioși la o moschee în timpul unui atac armat, relateaza…