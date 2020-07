Stiri pe aceeasi tema

- Pasarile au diverse dialecte in care cinta, in funcție de specie și de locurile in care traiesc, conform unei specialiste din Noua Zeelanda, Laura Molles, citata de CNN. Laura Molles este o specialista in ecologie din orașul neo-zeelandez Christchurch și este interesata de o ramura puțin cunoscuta a…

- Un extremist de dreapta din Norvegia a fost condamnat joi la 21 de ani în închisoare pentru uciderea motivata rasial a surorii sale vitrege nascute în China și pentru tentativa de a omorî cât mai mulți credincioși la o moschee în timpul unui atac armat, relateaza…

- Un barbat a fost arestat in Germania dupa ce a anuntat pe internet ca intentioneaza sa comita un atac impotriva musulmanilor inspirat din cel produs in Christchurch (Noua Zeelanda), a anuntat luni Oficiul central de lupta impotriva terorismului, informeaza AFP. Suspectul, in varsta de 21 de ani, a fost…

- Un cutremur puternic a fost resimțit aseara in Noua Zeelanda. Jacinda Arden, premierul țarii a fost surprinsa live la televiziune de seism. Reacția premierului a fost una spectaculoasa, potrivit The Guardian.Seismul s-a produs in jurul orei locale 8 si afost resimtit de mii de neozeelandezi care se…

- In situatiile in care viata a fost pusa in primejdie in mod intentionat, autoritatile statului trebuie sa actioneze din proprie initiativa din momentul in care au aflat, arata CEDO intr-o decizie prin care a condamnat statul roman, dupa ce un barbat a fost victima unei tentative de omor, iar agresorii…

- Locuitorii din Noua Zeelanda sunt invitati sa pastreze 51 de secunde de tacere miercuri, in memoria victimelor atacurilor de acum un an de la doua moschei din orasul Christchurch, transmite dpa potrivit Agerpres. Festivitatile nationale de comemorare a atentatelor in care 51 de oameni au fost impuscati…