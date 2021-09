Noua Zeelanda a inregistrat vineri primul deces legat de Covid-19 in sase luni, desi autoritatile sanitare au declarat sambata ca au stopat ultimul val cu varianta Delta, scrie AFP. O femeie in varsta de 90 de ani, care prezenta comorbiditati si nu putea fi ventilata sau sa primeasca ingrijiri la terapie intensiva, a murit intr-un spital din Auckland (nord) in noaptea de vineri spre sambata. Ea este a 27-a persoana care moare de Covid in Noua Zeelanda si prima dupa 16 februarie anul acesta. Potrivit autoritatilor, ea a fost contaminata de un membru al casei de batrani din Auckland,…