Stiri pe aceeasi tema

- Noua Zeelanda a inceput campania de vaccinare impotriva infecției cu virusul SARS-CoV-2 cu tratamentul dezvoltat de Pfizer/BioNTech, a anunțat ministrul Sanatații, Ashley Bloomfield, citat de...

- Primele doze de vaccin produs de Pfizer/BioNTech impotriva noului tip de coronavirus au fost administrate in Noua Zeelanda, a anuntat vineri ministrul neozeelandez al sanatatii, Ashley Bloomfield, citata intr-un comunicat, informeaza dpa potrivit Agerpres. Douazeci si cinci de persoane care se ocupa…

- Comitetul national pentru coordonarea vaccinarii anti-COVID informeaza ca, in ultimele 24 de ore, au fost imunizate impotriva coronavirusului, cu vaccinul Pfizer BioNTech, 17.846 de persoane, potrivit datelor puse la dispozitie de Institutul National de Sanatate Publica, prin aplicatia Registrul Electronic…

- Rezidenti ai azilurilor de pensionari au fost primele persoane vaccinate impotriva covid-19 in Belgia, o tara in care aceste institutii au fost grav afectate de pandemie, relateaza BFMTV, potrivit news.ro. Primele doze de vaccin Pfizer-BioNtech au fost administrate aproape in mod simultan,…

- Primele doze de vaccin, livrate sambata, au fost injectate duminica in Italia, inainte de ora 7.00 GMT (9.00, ora Romaniei), infrmierei Claudia Alivernini si profesoarei Maria Rosaria Capobianchi, directoarea laboratorului de virusologie al Spitaului Spallanzani de la Roma. Este "un gest mic, dar fundamental…

- Republica Ceha a inceput duminica administrarea vaccinurilor impotriva noului coronavirus, in cadrul unui efort comun impotriva pandemiei ce are loc in intreaga Uniune Europeana, transmite Reuters. Premierul Andrej Babis a fost primul cetatean ceh care a primit vaccinul produs de Pfizer-BioNTech,…

- Prima persoana din SUA care s-a vaccinat impotriva COVID-19 este o asistenta medicala din New York. Este vorba despre Sandra Lindsay, o asistenta de la terapie intensiva de la Long Island Jewish Medical Center, din Queens, New York, SUA. Ea a primit vaccinul in data de 14 decembrie, devenind prima persoana…

- Canada devine al treilea stat, dupa Marea Britanie și SUA, care anunța inceperea campaniei de vaccinare impotriva noului coronavirus. O parte din prima tranșa de 30.000 de vaccinuri Pfizer/BioNTech a sosit deja in cursul weekendului, potrivit Reuters.Campania va incepe chiar astazi, in aceeași zi in…