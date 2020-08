Stiri pe aceeasi tema

- Noua Zeelanda marcheaza duminica 100 de zile de cand nu s-au mai inregistrat noi cazuri de infectare cu Sars-CoV-2. La nivelul țarii au fost inregistrate in total inregistrat 1.569 de cazuri de infectare si doar 22 de decese, informeaza The Guardian.NouaZeelanda pare ca a caștigat batalia impotriva…

- Oficialitați din domeniul Sanatații au anunțat ca Noua Zeelanda a marcat 100 de zile fara transmitere comunitara a coronavirusului, relateaza Dpa. In acest context, directorul general al serviciilor de sanatate Ashley Bloomfield a declarat ca acest punct de cotitura merita sarbatorit, totuși acesta…

- "Am vazut in strainatate cat de repede a reaparut virusul si s-a raspandit in zone in care fusese sub control si trebuie sa fim pregatiti sa izolam rapid orice cazuri viitoare in Noua Zeelanda. Fiecare persoana din echipa de cinci milioane (populatia Noii Zeelande - n.r.) are un rol de jucat in aceasta",…

- Ucraina a inregistrat 1.106 noi cazuri de coronavirus intr-o perioada de 24 de ore, cel mai mare bilant zilnic de la 26 iunie, cand a avut 1.109 de infectari cu Sars-CoV-2, a anuntat sambata ministrul sanatatii Maksim Stepanov, citat de Reuters. Numarul infectarilor zilnice a crescut mult in ultimele…

- Bulgaria relaxeaza incepand de luni cateva restrictii impotriva raspandirii noului coronavirus, in timp ce aceasta tara se confrunta cu o crestere a noilor cazuri de COVID-19 care provoaca temeri privind declansarea deja a unui al doilea val de infectari, relateaza duminica agentia DPA. De la inceputul…

- Ingrijorarea starnita de numarul mai mare de cazuri noi de infectare cu coronavirus raportate joi de Grupul de Comunicare Strategica este eronata. Raportat la numarul de teste facute, cifra arata, de fapt, o scadere procentuala a infectarilor.