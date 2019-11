Stiri pe aceeasi tema

- David Valliant și Cathy Rolfe s-au casatorit intr-un avion, in timpul unui zbor comercial de la Sydney la Auckland, spre uimirea pasagerilor aflați la bordul aeronavei. Cathy din Noua Zeelanda și un David din Australia s-au cunoscut online, in anul 2011, in timp ce se jucau "Airport City", un joc de…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 23 octombrie a.c., decretul pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 80/2017 pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 360/2013 privind constituirea si mentinerea unui nivel minim de rezerve…

- Senatul a adoptat un proiect de lege care prevede ca mamele care primesc indemnizatie pentru cresterea copilului vor putea realiza si venituri din activitati independente. Proiectul de lege propune modificarea si completarea art.16 alin.(3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.111/2010 privind concediul…

- A da vina pe PSD ca nu asigura cvorumul, inseamna sa iti recunosti neputinta de a strange o majoritate pentru investirea Guvernului lui Iohannis. Draga Orban, • Nu este vina #PSD ca va certati intre voi! • Nu este vina PSD ca Iohannis / PNL si restul sunt ...

- Presedintele Vladimir Putin si-a propus sa reduca dependenta Rusiei de importurile de alimente si sa modernizeze industria de lactate ruseasca, iar in acest sens se bucura de ajutorul Europei, transmite Bloomberg. La cinci ani dupa introducerea unui embargou care viza printre altele branza…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) ar putea cere Guvernului trecerea Padurii Parc Baneasa in domeniul public al Capitalei in scopul reamenajarii ca parc, un proiect de hotarare in acest sens aflandu-se pe ordinea de zi a sedintei de joi.

- Prim-ministrul Viorica Dancila ii ia apararea lui Razvan Cuc, ministrul demis al Transporturilor, acuzat de Opozitie de faptul ca ar fi facut presiuni pentru mentinerea unor avioane la sol in ziua in care s-a votat motiunea de cenzura impotriva Guvernului.

- Articolele de pe primele pagini ale editiilor de luni ale marilor publicatii australiene au fost acoperite cu tus negru, parte a unei campanii prin care se cere Guvernului sa asigure o mai buna protectie a libertatii presei.