Stiri pe aceeasi tema

- Marti, in cea de-a doua vizita la Beirut in mai putin de o luna, presedintele francez Emmanuel Macron i-a avertizat pe politicienii libanezi ca risca sanctiuni daca nu isi vor reorienta tara in urmatorul trimestru, informeaza Reuters. Macron a marcat centenarul Libanului plantand un cedru…

- Ambasadorul libanez in Germania, Mustapha Adib, are prima sansa sa fie desemnat premier al Libanului, la consultarile oficiale de luni, dupa ce a castigat sprijinul politic din partea principalului partid al musulmanilor suniti, Miscarea Viitorului, transmite Reuters potrivit news.ro.Premierul…

- Franta a desfasurat temporar doua avioane de lupta Rafale si doua nave ale Marinei nationale in Mediterana de Est, pe fondul tensiunilor dintre Grecia si Turcia referitoare la o exploatare de zacaminte de gaze, a informat joi Ministerul Fortelor Armate ale Frantei, la o zi dupa anuntul presedintelui…

- O suma de 252,7 milioane de euro va fi mobilizata de comunitatea internaționala pentru a ajuta la recuperarea Libanului in urma dezastrului provocat de explozia din portul Beirut, informeaza Agerpres. Banii ar urma sa fie distribuiți direct populației. Uniunea Europeana s-a angajat sa contribuie cu…

- Daca pana acum cauzele celor doua explozii care au distrus capitala libaneza erau atribuite doar neglijenței și a managementului defectuos al depozitelor portuare, vineri a fost pentru prima data in mod oficial pomenita posibilitatea unui atac extern. Atfel, presedintele libanez Michel Aoun a declarat…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri ca va participa duminica la o videoconferinta internationala a donatorilor in sprijinul Libanului, devastat de explozia de proportii de marti de la Beirut, informeaza AFP. "Vom avea o videoconferinta duminica impreuna cu presedintele (Frantei, Emmanuel)…

- Presedintele francez Emmanuel Macron, care a sosit joi la Beirut, la doua zile dupa exploziile uriase soldate cu 137 de morti si mii de raniti, aduce un mesaj de ”sustinere” si indeamna clasa politica libaneza sa lanseze reformele necesare in vederea scoaterii Libanului din criza economica fara precedent…

- Francezii vor trebui sa poarte obligatoriu masca de protecție in spatiile publice inchise, pentru a stapani epidemia de COVID-19, care da semne de revenire, a declarat, marti, presedintele Franței, Emmanuel Macron, potrivit AFP.