Nouă victorie în instanță a Uber împotriva autorităților londoneze / Compania va primi licență de operare în capitala Marii Britanii Taximetriștii din Londra vor sa ceara Uber despagubiri de peste 1 miliard de lire sterline Uber și-a asigurat dreptul de a continua sa opereze în Londra dupa ce o instanța i-a acordat câștig de cauza în procesul intentat Transport for London (Tf), autoritatea de reglementare a transporturilor din capitala britanica, transmite BBC.



Compania de ride-sharing va primi o noua licența pentru a opera în Londra la aproape un an dupa ce TfL i-a respins cererea din cauza unor îngrijorari privind siguranța.



Hotarârea instanței pune capat starii de incertitudine… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

