Nouă victorie a „tineretului” României Selectionata de tineret a Romaniei a invins in aceasta seara Malta in Grupa a 8-a a preliminariilor Campionatului European de fotbal Under-21 din 2021. Echipa antrenata de Adrian Mutu a castigat fara probleme, cu 3-0, prin golurile marcate de Dennis Man (6), Valentin Costache (41 – penalty) si Darius Harut (83), la capatul unui meci in care a avut o posesie covarsitoare. Tricolorii au deschis scorul rapid, prin Dennis Man (min. 6), la capatul unui contraatac. Malta a avut o singura mare ocazie in acest meci, dar Vlad a respins sutul lui Attard (min. 29). Pana la pauza Mihaila a fost faultat de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

