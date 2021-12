Stiri pe aceeasi tema

- Șefa Centrelor de Prevenire și Combatere a Bolilor, Rochelle Walensky, a anunat duminica faptul ca au fost raportate cazuri de infectare cu varianta Omicron, in cel puțin 15 state din SUA, potrivit Reuters, citat de Agerpres. Washington, New York și Carlifornia sunt printre statele in care a fost raportata…

- India, Grecia și Romania, precum și patru state americane, vor fi adaugate duminica pe lista Japoniei cu zonele din care cetațenii sau rezidenții straini care revin in țara vor fi supuși unor cerințe de carantinare mai stricte, ca parte a eforturilor de a preveni raspandirea variantei Omicron a coronavirusului,…

- Președintele Joe Biden a dezvaluit reguli mai stricte de calatorie Covid-19, in contextul in care SUA au confirmat cateva cazuri de varianta Omicron, relateaza BBC. Biden a declarat ca planul sau „nu include inchideri sau blocaje” și nu modifica regulile de vaccinare. Au fost depistate cazuri in California,…

- Johnson&Johnson a ajuns la un acord pentru inchiderea majoritatii proceselor legate de medicamentul antipsihotic Risperdal, in care grupul farmaceutic este acuzat de mii de barbati ca le-a provocat o crestere excesiva a sanilor. Compania a dezvaluit costuri de 800 de milioane de dolari, potrivit Reuters.…

- Bilantul deceselor provocate de uraganul Ida in nord-estul Statelor Unite a ajuns duminica la 50, in contextul in care multi dintre rezidenti spera in continuare ca persoanele date disparute in timpul inundatiilor vor fi gasite. Papa Francisc s-a rugat pentru cei afectati de dezastru. „Fie ca Domnul…